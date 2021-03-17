МИД Украины ответило на ноту протеста от МИД РФ

https://static.news.ru/photo/c6301b2e-873c-11eb-b70f-96000091f725_660.jpg Посольство РФ в Киеве Фото: facebook.com/RusEmbassyUkraine

Временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило российский МИД выразил протест в связи с провокацией у здания посольства в Киеве. МИД Украины в ответ напомнил российским коллегам об инциденте с ножевым ранением сотрудника своего консульства в Санкт-Петербурге.

Напомню, что 19 февраля на сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге было совершено нападение, нанесено ему несколько ножевых ранений. В установленном порядке МИД проинформирует украинские компетентные органы о российской ноте, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ временному поверенному в делах Украины в РФ было заявлено, что российская сторона рассматривает киевскую провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставлении гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента.

В ведомстве потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования инцидента, привлечения виновных к ответственности и недопущения проведения подобных акций впредь.

16 марта у здания посольства РФ в Киеве были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и оскорбительными комментариями, также злоумышленники повредили служебные автомобили дипмиссии.