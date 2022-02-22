В ДНР заявили о перемещении под Мариуполь танков и РСЗО «Град» ВСУ

Военные силы Украины переместили в район города Мариуполя на юге Донецкой области танки и РСЗО «Град», заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт РИА Новости. По его словам, из этого пункта ВСУ может вести огонь по территории республики.

Фиксируется перемещение восьми танков и пяти РСЗО БМ-21 «Град» с полигона в районе Урзуфа в район Мариуполя, откуда реактивная артиллерия может выполнять огневые задачи по территории ДНР, — сказал Басурин.

Утром 22 февраля РИА Новости сообщило, что под обстрел на участке трассы Донецк — Горловка в Донбассе попали российские и иностранные журналисты. По данным агентства, никто из них не пострадал. В частности, обстрелу подверглись внештатный фотограф РИА Новости, независимый журналист из США Патрик Ланкастер, а также блогеры Надежда Чичерова и Витторио Ранжелони из Италии.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе с Украиной.

Путин и Пасечник заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С Пушилиным был подписан аналогичный документ.