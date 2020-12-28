МИД Украины: Киев окончательно порвал с «русским миром»

https://static.news.ru/photo/535366b2-48fb-11eb-9fd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Украина раз и навсегда порвала с «русским миром». Отныне Киев будет идти западным путём развития, заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. Он отметил, что страна выработала два принципа, которыми никогда не пожертвует.

По словам дипломата, во-первых, Киев не собирается отказываться ни от Крыма, ни от Донбасса. Во-вторых, Украина хочет развиваться как европейская страна.

Всё остальное — это вопрос времени и дипломатии, — цитирует министра журнал Internationale Politik.

Фраза «русский мир» не имеет точного автора. Иногда её приписывают то писателю Александру Солженицыну, а иногда российскому политику Владиславу Суркову. Термин стал популярен на фоне событий на Украине в 2014-м и последовавших затем присоединения Крыма и конфликта в Донбассе.

По мнению Кулебы, противостояние с Россией является главной задачей внешней политики Украины в будущем году. Чиновник одной из главных задач также назвал запуск саммита «Крымской платформы», на котором планируется обсуждение «возвращения» Крыма. Киев уже предложил присоединиться к саммиту представителям США, Великобритании, Франции, Германии, Турции и других западных стран.

Как сообщал NEWS.ru, украинский политолог Зиновий Свереда призвал власти Украины перейти от стратегии обороны к нападению, создать стратегию военного освобождения Крыма и Донбасса, взорвать Крымский мост в Керченском проливе и устроить «новый Пёрл-Харбор» российскому флоту.

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявление украинского эксперта, назвав его призыв «отмороженным», а саму идею — пропагандой войны.