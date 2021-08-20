МИД: у России нет цели срочно создать альтернативу SWIFT

Россия не ставит целью создать альтернативную SWIFT систему как можно скорее. Приблизительные сроки завершения работы в данном направлении отсутствуют. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Как рассказал Биричевский, Россия начала работу по созданию SWIFT, однако, как он полагает, данный процесс будет продолжаться ещё очень долго.

Нет такой цели — закончить её как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведётся уже достаточно давно, — отметил дипломат.

По словам Биричевскго, не существует даже приблизительной даты завершения работ.

Мы работаем с партнерами. С кем-то процесс более продвинутый, с кем-то только начались переговоры. Поэтому мы будем планомерно продолжать это делать. Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или через два она закончится, — поведал представитель МИД.

Он также подчеркнул, что в настоящее время не существует угрозы отключения России от международной платёжной системы.

Я думаю, что гипотетическое отключение — мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют, — резюмировал дипломат.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. СМИ регулярно сообщают о том, что РФ могут отключить от данной системы в качестве одной из наиболее жёстких санкционных мер Запада.