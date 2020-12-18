МИД: США не предлагали России обмен осуждёнными

https://static.news.ru/photo/439bd0a8-4142-11eb-8704-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России не поступали предложения со стороны США об обмене осуждёнными. Об этом в МИД РФ заявили в ответ на появившиеся в СМИ сообщения о скором обмене американца Пола Уилана на находящихся в американских тюрьмах Виктора Бута и Константина Ярошенко.

В ведомстве отметили, что Москва неоднократно ставила вопрос о возвращении на родину россиян, отбывающих наказание в США. Вашингтону предлагалось рассмотреть вариант передачи осуждённых в соответствии с конвенцией Совета Европы.

Кроме того, в марте глава МИД РФ Сергей Лавров отправил своему американскому коллеге Майку Помпео устное послание с призывом освободить россиянин, которые находятся в тюрьмах США, по гуманитарным соображениям в связи с пандемией коронавируса. Американская сторона все попытки РФ разрешить данный вопрос проигнорировала, сообщает РИА Новости.

Уилан был задержан в декабре 2018 года после передачи ему флешки с информацией, составляющей гостайну. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Уилан свою вину отрицал, а дело называл сфабрикованным. По его словам, он думал, что на носителе содержатся сведения культурного характера. Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима.

О возможном обмене Уилана на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, отбывающих наказание в американских тюрьмах, ранее неоднократно говорил его адвокат. Однако в МИД всякий раз в ответ на эти заявления сообщали, что данный вопрос даже не обсуждается.

Как писал NEWS.ru, Уилана, который отбывает наказание в мордовской колонии, посетил посол США в РФ Джон Салливан. По его мнению, американец осуждён несправедливо и должен быть освобождён.