https://static.news.ru/photo/a6a62524-5f91-11ea-90fd-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединённые Штаты стремятся к приданию своим ядерным силам новых возможностей, тем самым повышая вероятность их применения, считают в МИД России.

Особую озабоченность в этом плане вызывают действия США по увеличению спектра средств малой мощности в своем ядерном арсенале, включая разработку и развёртывание таких боеприпасов для стратегических носителей. Это явным образом ведёт к понижению порога применения ядерного оружия, — заявила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По её словам, в целях придания подобным деструктивным действиям «какой-нибудь видимости легитимности», США ссылаются на внешние угрозы в лице России и Китая, которые якобы угрожают им. МИД РФ, в свою очередь, призывает коллег из Вашингтона перейти к политике контроля над вооружением и налаживать мирное взаимодействие с соседями.

С 2011 года между РФ и США действует Договор о взаимном сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять.

Документ предусматривал сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что Москве по-прежнему неясны перспективы продления СНВ-3. Он отметил, что «серьёзную озабоченность вызывает деградация системы контроля над вооружениями». Вину за это он возложил на США, писал NEWS.ru.