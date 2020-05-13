МИД объяснил рост числа фейков за рубежом о гибели от COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/d0f8b86e-9533-11ea-9642-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители российского МИД выступили с заявлением. Они сообщили, что западные СМИ отвлекают людей от проблем в своих странах фейками о коронавирусе.

Вместо того, чтобы тщательно и откровенно проанализировать реальность, изучить в том числе и российский опыт, все, на что оказались способными журналисты ряда западных изданий, — неуклюжая ангажированная попытка переключить внимание с внутренних неурядиц на очередной сенсационный антироссийский фейк, — цитирует сообщение дипведомства ТАСС.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о 4 миллионах заражённых коронавирусом по всему миру. Лидером по количеству умерших от COVID-19 являются США.

Как писал NEWS.ru, Генсек ООН Антониу Гутерриш неоднократно призывал страны бороться с фейками о коронавирусе.