https://static.news.ru/photo/a00bf84e-5404-11ea-8290-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко выступил с заявлением касательно кибератак на правительственные сайты Грузии.

Россия не имеет к этому никакого отношения. Мы никуда не вмешивались, вмешиваться не собираемся, — цитирует Руденко «Интерфакс».

Обвинения в сторону РФ от Грузии были выдвинуты 20 февраля 2020 года. Грузинская сторона заявила, что Россия осуществила широкомасштабную кибератаку на страницы администрации президента Грузии, судебной системы, горсоветов, различных муниципалитетов и других учреждений.

28 октября 2019 года главный центр специальных технологий ГРУ Генштаба РФ, также известный как «подразделение 74455», осуществил против Грузии широкомасштабную кибератаку, — осудили США действия России.

NEWS.ru передавал ранее, что правительство Великобритании также считает Россию виновной в инциденте. К таким выводам пришёл Национальный центр кибербезопасности (NCSC).