Замглавы МИД РФ Андрей Руденко выступил с заявлением касательно кибератак на правительственные сайты Грузии.
Россия не имеет к этому никакого отношения. Мы никуда не вмешивались, вмешиваться не собираемся, — цитирует Руденко «Интерфакс».
Обвинения в сторону РФ от Грузии были выдвинуты 20 февраля 2020 года. Грузинская сторона заявила, что Россия осуществила широкомасштабную кибератаку на страницы администрации президента Грузии, судебной системы, горсоветов, различных муниципалитетов и других учреждений.
28 октября 2019 года главный центр специальных технологий ГРУ Генштаба РФ, также известный как «подразделение 74455», осуществил против Грузии широкомасштабную кибератаку, — осудили США действия России.
NEWS.ru передавал ранее, что правительство Великобритании также считает Россию виновной в инциденте. К таким выводам пришёл Национальный центр кибербезопасности (NCSC).
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