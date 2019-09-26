Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что включение троих сотрудников российской компании «Совфрахт» в санкционные списки Соединённых Штатов является «абсолютно неприемлемым».
По его словам, подобные действия продолжают «старую американскую политику», которая предполагает введение односторонних национальных ограничений, передаёт
Ранее News.ru писал, что американская администрация ввела санкции в отношении базирующейся в Москве компании Maritime Assistance, которая является «подставной» структурой «Совфрахта», за поставки топлива российским военным в Сирии. Кроме того, Вашингтон внёс в чёрные списки пять судов и трёх физических лиц.