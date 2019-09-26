https://static.news.ru/photo/cae5ef8e-e073-11e9-9de2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что включение троих сотрудников российской компании «Совфрахт» в санкционные списки Соединённых Штатов является «абсолютно неприемлемым».

По его словам, подобные действия продолжают «старую американскую политику», которая предполагает введение односторонних национальных ограничений, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что американская администрация ввела санкции в отношении базирующейся в Москве компании Maritime Assistance, которая является «подставной» структурой «Совфрахта», за поставки топлива российским военным в Сирии. Кроме того, Вашингтон внёс в чёрные списки пять судов и трёх физических лиц.