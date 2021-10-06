МИД: Россия отвергла обвинения Запада в использовании «Новичка»

Россия категорически отвергает обвинения стран Запада в применении отравляющего вещества, которое называют «Новичком». Об этом заявил и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, назвавший целью подобных заявлений оказание давления на Россию, сообщает РИА Новости.
Дипломат
Мы категорически отвергаем заявления Великобритании, США, Польши и Эстонии по поводу якобы причастности России к применению веществ нервно-паралитического действия, именуемых на Западе «Новичками». Шитые белыми нитками две истории — дело Скрипалей и дело Навального — это звенья единой цепи, — подчеркнул Воронцов.
Он назвал оба дела пропагандистской кампанией, которая проводится, чтобы оказать на Россию политическое и экономическое давление.
Ранее стало известно, что США и их партнёры из 44 стран по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили России список вопросов об инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным. От Москвы ждут ответа в течение десяти дней. Такой срок на ответ предусмотрен конвенцией о запрещении химического оружия.