МИД: Россия отвергла обвинения Запада в использовании «Новичка»

Россия категорически отвергает обвинения стран Запада в применении отравляющего вещества, которое называют «Новичком». Об этом заявил и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, назвавший целью подобных заявлений оказание давления на Россию, сообщает РИА Новости.

Дипломат выступил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения.

Мы категорически отвергаем заявления Великобритании, США, Польши и Эстонии по поводу якобы причастности России к применению веществ нервно-паралитического действия, именуемых на Западе «Новичками». Шитые белыми нитками две истории — дело Скрипалей и дело Навального — это звенья единой цепи, — подчеркнул Воронцов.

Он назвал оба дела пропагандистской кампанией, которая проводится, чтобы оказать на Россию политическое и экономическое давление.

Ранее стало известно, что США и их партнёры из 44 стран по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили России список вопросов об инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным. От Москвы ждут ответа в течение десяти дней. Такой срок на ответ предусмотрен конвенцией о запрещении химического оружия.