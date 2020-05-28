МИД: Россия готова к контактам с Украиной ради конкретного результата

https://static.news.ru/photo/6dbf8e48-a0d8-11ea-99aa-fa163e074e61_660.jpg Андрей Руденко Фото: mid.ru

Москва никогда не уклонялась от прямого диалога с Киевом, в том числе и на высшем уровне. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, подчеркнув, что такие контакты необходимы не ради рекламы, а для конкретных результатов.

Что касается выраженной президентом Зеленским готовности вести прямой диалог с президентом Путиным, то могу подтвердить, что Россия ни разу не уклонялась от прямых диалогов, — сообщил ТАСС Руденко.

Он подчеркнул, что Путин и Зеленский проводили телефонные переговоры, также им удалось переговорить в ходе личной встречи в Париже в декабре 2019 года.

Как писал NEWS.ru, Владимир Зеленский заявил, что обсуждал вопрос Крыма во время переговоров «нормандской четвёрки» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, российский глава Владимир Путин не хочет обсуждать эту тему. Политик отметил, что постоянно поднимает этот вопрос на переговорах с представителями Соединённых Штатов, Европейского союза и Канады. Он напомнил, что государственный секретарь США Майкл Помпео говорил о невозможности снять санкции с РФ до возвращения полуострова. Украинский лидер отметил, что такая стратегия сейчас является единственной для решения этой проблемы.