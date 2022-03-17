МИД России заявил об отсутствии цели свергнуть президента на Украине

Спецоперация России на Украине не преследует цель разрушить государственность этой страны или свергнуть президента, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также отметила, что Россия сделает всё, чтобы преступления киевского режима против человечности не остались безнаказанными.

Эта спецоперация не направлена против мирного населения. Она не преследует цель захватить территорию страны, разрушить её государственность, свергнуть действующего президента. Мы повторяем это вновь и вновь, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что украинские националисты отказываются предоставлять мирному населению гуманитарные коридоры в сторону России. Киев пытается, по её словам, возложить ответственность за события в Мариуполе на российских военных.

Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский рассказал, что из повестки переговоров между Москвой и Киевом не исключался пункт о денацификации Украины. По его словам, тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения, в первую очередь, наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке дня переговоров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.