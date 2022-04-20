МИД России: Запад ищет «зазоры» между Москвой и Пекином

Запад продолжает искать «зазоры» между Москвой и Пекином, чтобы расколоть их партнёрские отношения, сообщили в МИД РФ. В ведомстве уточнили, что Россия и Китай совместно противостоят попыткам посеять раздор между государствами, пишет ТАСС.

РФ и Китай совместно нейтрализуют попытки Запада пошатнуть стратегическое партнёрство Москвы и Пекина, — подчеркнули в МИД.

Накануне начальник пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Китаю грозят серьёзные последствия в случае помощи Москве. Речь идёт о поставках вооружения в Россию и помощи в обходе санкций. Минфин США при этом заявил, что Америка хочет сплотить все страны против РФ посредством рестрикций. В сообщении, опубликованном на сайте государственного органа, говорится о «глобальной экономической коалиции», нацеленной на разрушение экономики России.

Тем временем в Китае заявили, что власти США могут действовать в собственных интересах, извлекая выгоду из ими же созданного на Украине хаоса, прикрываясь при этом маской добродетели, чтобы манипулировать Киевом и искусственно провоцировать эскалацию, растягивая тем самым сроки конфликта. По данным журналистов КНР, все представленные американскими политиками прогнозы о возможных сроках окончания российско-украинского конфликта могут оказаться их реальными планами.