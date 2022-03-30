Рябков: страны БРИКС будут в основе нового миропорядка

Страны — члены БРИКС послужат основой для нового миропорядка. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT. В пятёрку БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР, а Москва развивает политические и практические связи с каждой из них.

Я думаю, что страны БРИКС, которые составляют почти половину населения мира и значительную часть мирового ВВП, будут одним из костяков нового формирующегося миропорядка, — подчеркнул дипломат.

Рябков также подчеркнул, что страны — члены БРИКС играют особую роль в защите международного права и борьбе с западной санкционной политикой.

Накануне Россия предложила создать спортивные лиги совместно со странами СНГ и БРИКС, рассказала пресс-служба Федерации конного спорта РФ. Отмечается, что такая инициатива была выдвинута на совещании Министерства спорта с представителями спортивных организаций.

В сентябре прошлого года представители БРИКС на саммите обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности и расширили объёмы Нового банка развития (НБР) БРИКС до 76 важнейших инфраструктурных проектов, в которые вложено более $28 млрд. В программу входит развитие морских портов и обновление флота с целью наращивания объёмов перевалки, торговли и пассажироперевозок, строительство 500 километров платных автодорог, а также модернизация систем водоснабжения.