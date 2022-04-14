МИД России: расширение НАТО серьёзно изменит военно-политическую ситуацию

Расширение НАТО за счёт принятия в его члены Швеции и Финляндии серьёзным образом изменит ситуацию в политической и военной сферах. Россия будет вынуждена принять меры, необходимые для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, его слова приводит ТАСС.

Это будет означать радикальное изменение военно-политической ситуации, и понятно, что мы вынуждены будем принимать меры обеспечения нашей безопасности и обороны, которые мы сочтём необходимыми, это альфа и омега военного строительства, — сказал он.

Дипломат затруднился сказать, насколько реально вступление указанных стран в Альянс. При этом отметил, что их нейтралитет в течение долгого времени обеспечивал высокий уровень безопасности как их самих, так и региона в целом, который был надёжной платформой сотрудничества и добрососедских отношений.

Грушко добавил, что нейтральный статус Швеции и Финляндии не мешал их сближению с Евросоюзом. Он подчеркнул, что существующая ситуация должна быть сохранена, её изменение приведёт к нежелательным последствиям.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Швеция и Финляндия, вступив в НАТО, станут официально зарегистрированными противниками РФ. На расширение Альянса он призвал реагировать без эмоций, «с холодной головой».

При этом отметил, что протяжённость границ с НАТО увеличится вдвое, и России нужно будет наращивать сухопутные и военно-морские силы для их укрепления. В этом случае о безъядерном статусе Балтики следует забыть. Медведев подчеркнул, что Москва не собиралась предпринимать такие шаги, но её к этому вынуждают.