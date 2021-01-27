МИД России раскритиковал действия ЕС из-за ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/77dc0dde-60a4-11eb-8206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действия Европейского союза в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального являются апогеем недружественных шагов, ставящих под сомнение возможность сотрудничества. Об этом заявили в МИД России.

Несмотря на признание неработоспособности так называемых пяти принципов отношений с Россией, в течение года есовцы так и не смогли начать работу по их переосмыслению. Напротив, продолжили санкционную политику, подвергая наших соотечественников и бизнес противоправным ограничениям, вмешивались во внутренние дела союзной нам Белоруссии, — цитирует РИА Новости заявление внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ добавили, что апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым «отравлением» Алексея Навального. Это поставило под сомнение возможность дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом.

Ранее страны ЕС в ходе заседания Совета Евросоюза 25 января не предложили ввести новые санкции в отношении России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые участники встречи поднимали тему «лучшего ответа на события в РФ». Однако конкретных предложений ни от одной из стран не прозвучало. Боррель подчеркнул, что Совет ЕС готов принять любые меры, «если того потребуют обстоятельства».

Ввести ограничения в отношении Москвы из-за ситуации с Навальным предлагал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Президент Польши Анджей Дуда присоединился к этому предложению и отдельно порекомендовал ЕС ввести санкции против компании «Газпром». По мнению польского лидера, это единственный мирный способ заставить Россию изменить свою политику.

В 2014 году российский суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными по делу «Ив Роше», несмотря на позицию потерпевших, которые заявили об отсутствии какого-либо ущерба. В 2017 году ЕСПЧ признал, что дело было рассмотрено с нарушением права на справедливый суд, а приговор является необоснованным и произвольным. Россия выплатила братьям Навальным компенсацию в размере €75 тысяч.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах, писал NEWS.ru.