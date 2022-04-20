Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО

Москва предупредила Стокгольм и Хельсинки о последствиях их возможного вступления в НАТО, заявила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Брюссель под давлением Соединённых Штатов давно втягивал Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс.

Брюссель под эгидой США втягивал Швецию и Финляндию в свои структуры давно, проводились различные гибридные, под видом учений или тренингов, меры по фактическому втягиванию. Мы свои предупреждения все сделали — и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всём их проинформировали, к чему это приведёт, — сказала дипломат.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что возможное вступление Финляндии в НАТО угрожает безопасности России. Он уточнил, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу значительно увеличит сухопутную границу между НАТО и РФ, а это позволит представителям военно-политического блока размещать на границе страны вооружённые силы.

В начале апреля стало известно, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом. Финляндия в июне первой подаст заявку на вступление в Альянс.