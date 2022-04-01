МИД России: политический диалог с НАТО сегодня не возможен

Политический диалог с Североатлантическим альянсом в нынешних реалиях невозможен и не имеет смысла даже говорить об условиях возобновления контактов. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец в интервью РИА Новости. Он также напомнил о высылке российских дипломатов из Брюсселя в последние годы.

Политический диалог с НАТО в сегодняшних условиях невозможен. Всё практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил, — сказал Кобринец.

Кроме того, представитель МИД обратил внимание на укрепление альянса на его восточном фланге, а так же на поставки вооружения странами НАТО На Украину. Это, по его мнению, также говорит о невозможности возобновления политического диалога.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в ходе своего ежегодного доклада по безопасности в Брюсселе заявил, что суммарные оборонные расходы НАТО в 2021 году выросли на $270 миллиардов или на 3,1% по сравнению с 2020 годом. Он отметил, что прошлый год стал седьмым подряд, когда оборонные расходы организации последовательно растут.