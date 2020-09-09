МИД России ответил на заявление G7 по делу Навального

https://static.news.ru/photo/bc88f47e-f26d-11ea-abd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва считает неконструктивным подход Берлина в ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявили в российском МИД, комментируя призыв стран G7 найти и наказать ответственных за «отравление» оппозиционера.

В дипведомстве отметили, что в истории с Навальным развёрнута массированная дезинформационная кампания с целью мобилизовать санкционные настроения против России.

В связи с демаршем стран — участниц «Группы семи» по «делу А. Навального» заявляем. Настойчиво добиваемся от германской стороны предоставления данных медицинского обследования А. Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований, — подчеркнули в МИДе.

ФРГ, несмотря на все обращения с российской стороны, так и не сочла возможным оперативно отреагировать. А отсутствие необходимых сведений не позволят правоохранителям начать расследование, говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее Германия проинформировала членов G7 о выводах экспертов относительно результатов обследования оппозиционера Алексея Навального. Специалисты подтвердили отравление блогера «Новичком». Министры иностранных дел G7 призвали Россию привлечь к ответственности виновных в инциденте с Навальным.