МИД России обвинил в некомпетентности закрывшую семь телеканалов RT Латвию

https://static.news.ru/photo/24aae40a-bc76-11ea-a7a3-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ осудило запрет на вещание семи телеканалов Russia Today в Латвии. Об этом на брифинге 2 июля заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Надеемся, эти возмутительные и неправомочные действия латвийская сторона предприняла лишь по причине некомпетентности соответственных органов, — цитирует РИА Новости дипломата.

По её словам, власти Латвии ввели запрет, так как думали, что телеканалами руководит журналист Дмитрий Киселёв, в отношении которого введены европейские санкции. Захарова напомнила, что структура носит юридический статус автономной некоммерческой организации и руководит ею Маргарита Симоньян.

Ранее Национальный совет Латвии по СМИ запретил вещание семи телеканалов, входящих в группу Russia Today. В число запрещённых вошли RT и RT HD, RT TV, а также RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.

Дмитрий Киселёв формально не имеет отношения к холдингу RT, он возглавляет другое СМИ — МИА «Россия сегодня». Вместе с тем главным редактором информагентства является Маргарита Симоньян, которая также работает и главредом RT. Тем не менее это два разных юридических лица, а санкции на Симоньян не распространяются.

Киселёв уже заявил, что вместе с коллегами «искренне посмеялся» над решением латвийских властей, которое стало показателем их «уровня глупости и неосведомлённости». По его словам, политики «элементарно попали впросак», писал NEWS.ru.

Маргарита Симоньян, в свою очередь, также напомнила, что местные власти давно заблокировали Sputnik — и это не мешает ему быть эффективным ресурсом.

Власти балтийских стран регулярно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Как отмечали во внешнеполитическом ведомстве, случаи притеснения СМИ в странах Балтии демонстрируют, чего на практике стоят заявления о приверженности Риги, Таллина и Вильнюса принципам демократии и свободы слова.