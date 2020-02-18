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Российский МИД прокомментировал действия украинских властей в отношении населения юго-востока страны. Он назвал их дискриминацией.

На днях Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела в связи с «принудительной» выдачей жителям Донбасса паспортов провозглашенной Луганской народной республики. Это верх цинизма: сначала лишить людей доступа к элементарным жизненно важным услугам, а затем, когда они, адаптируясь к сложившимся обстоятельствам, пытаются решать насущные проблемы, начать уголовное преследование против них, — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Также МИД негативно отметил и действия со стороны ЕС. Российская сторона напомнила о праве на свободный выбор гражданства, которое гарантирует Всеобщая декларация прав человека 1948 года.

Часть стран Евросоюза приняли решение не признавать выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям российские паспорта и не ставить в них шенгенские визы, как ранее было сделано в отношении жителей Крыма. Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека, — добавили в МИД России.

Как писал NEWS.ru, российское ведомство назвало условия для нормализации отношений с ЕС и НАТО. Одно из них это конкретизация своего подхода к России.