МИД РФ обвинил Киев в применении запрещённого вооружения в Донбассе

https://static.news.ru/photo/dc97bfe0-a369-11eb-a4e1-96000091f725_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Вооружённые силы Украины используют в Донбассе оружие, запрещённое Минскими соглашениями. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого велась на странице ведомства в Facebook.

Она отметила, что ВСУ продолжает обстрелы гражданских объектов в населённых пунктах Донбасса, при этом применяются крупнокалиберные миномёты и артиллерийские установки. Захарова напомнила , что использование этих видов вооружения запрещено положениями минских договорённостей.

Ранее власти самопровозглашённой Луганской народной республики обвинили Запад в одобрении геноцида русскоязычного населения на Украине и игнорировании преступлений киевской власти.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Михаэлем Кречмером, премьер-министром Саксонии. Политики поговорили о подходах Москвы к урегулированию конфликта на территории Украины. Отмечается, что разговор состоялся по просьбе Михаэля Кречмера.