МИД России: НАТО хочет ускорить военное освоение Украины

В НАТО создали миф об угрозе российского вторжения на Украину после требований Москвы по гарантиям безопасности. С его помощью Альянс стремится ускорить военное освоение страны. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, его слова приводит РИА Новости.

Складывается впечатление, что после того как Россия потребовала от Запада гарантий безопасности, страны НАТО специально сфабриковали и раздувают миф об угрозе российского вторжения на Украину. Делают это для того, чтобы форсировать реализацию планов по военному освоению её территории, — сказал он.

По словам дипломата, планы стран Альянса в отношении Украины были рассчитаны на несколько лет. Теперь же НАТО ускоряет выполнение задуманного, чтобы уложиться в несколько месяцев.

Ранее один из кандидатов в президенты Франции Жан-Люк Меланшон заявил, что именно НАТО является агрессором в ситуации с Украиной. По его словам, США стремятся включить в состав Альянса Украину, что Россия воспринимает как угрозу и чувствует себя в опасности. Он также подчеркнул, что у французов нет заинтересованности в расширении НАТО.

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, отметил, что США очень хотят реализовать сценарий военного противостояния России и Украины. При этом Вашингтон интересует прежде всего возможность изолировать Россию и ввести против неё «драконовские санкции».