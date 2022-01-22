МИД РФ заявил об ожидании ответа США на предложенные гарантии безопасности

Москва ждёт от Вашингтона письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности и проявляет полное стремление к сотрудничеству. Об этом в интервью «Известиям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы передали письменные предложения нашим западным партнёрам, в первую очередь США. Мы были очень открыты в наших действиях... Сейчас мы откликнулись моментально на их желание провести некую уточняющую встречу. Она проведена, несмотря на графики... Мы проявляем абсолютную кооперабельность, мы ждём письменных ответов на каждый из пунктов, — сказала Захарова.

Она пояснила, что встреча в Женеве между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой Госдепа США Энтони Блинкеном происходила по инициативе американской стороны, хотя там предпочли этот аспект не афишировать. По словам Захаровой, новость оказалась неожиданной даже для американских журналистов.

И я им сказала, что встречу запросили американцы, и для них, американских журналистов, это была новость. Они говорят: они нам ничего не сказали... Вот какой уровень. Это, в общем, такая игра, — пояснила Захарова.

Встреча Лаврова и Блинкена прошла в Женеве 21 января и продлилась полтора часа. Дипломаты сказали несколько вступительных слов, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.

Основной темой консультаций стали российские предложения по гарантиям безопасности. Новый раунд переговоров между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном может пройти уже в феврале.