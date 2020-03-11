https://static.news.ru/photo/7c21cc16-639e-11ea-acf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России сообщило, что французская газета Le Monde отказала ведомству в публичном опровержении сведений, не соответствующих действительности. Дипломаты заявили, что издание нарушило ключевой принцип журналистской этики.

Отказ в предоставлении заинтересованной стороне возможности ответить на допущенные в её адрес неточности и искажения на страницах издания является нарушением ряда международных документов, — подчеркнули в МИД РФ.

Причиной публикации заявления российским внешнеполитическим ведомством стала статья бывшего собственного корреспондента Le Monde в Москве Изабель Мандро, вышедшая 27 января. В ней репортёр сообщила, что МИД России якобы ужесточает выдачу виз и аккредитаций журналистам из зарубежных государств. Российская сторона пыталась неоднократно добиться опровержения этой информации. Спустя несколько недель газета сообщила, что не желает публиковать письмо, направленное ведомством.

Ранее NEWS.ru писал, что администрация президента Украины Владимира Зеленского решила подать в суд иск к телепрограмме «Схемы», обвинив её в распространении недостоверной информации.