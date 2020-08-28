МИД РФ заявил об антироссийской риторике черногорских властей из-за выборов

Министерство иностранных дел России выразило беспокойство в связи с ситуацией в Черногории накануне парламентских выборов. Высшие должностные лица страны в собственных электоральных и политических интересах «разыгрывают антироссийскую карту».
Эти люди сознательно нагнетают напряжённость и не ограничиваются атаками на внутренних конкурентов,
Москву заранее голословно обвиняют в стремлении влиять на конфликт властей Черногории с Сербской православной церковью, вмешательстве в избирательный процесс на стороне антиправительственных сил, приписывают реализацию «имперских амбиций на Балканах». Участились намёки на возможное повторение сценария 2016 года, когда в стране была развязана истерия на тему «попытки государственного переворота», за которой якобы стояли некие «российские агенты», — отметили в ведомстве.
Дипломаты считают привычной руководства Черногории стимулировать «русофобские настроения» накануне важных общественно-политических событий. В стране представляют РФ как врага, на которого можно списать все проблемы, «в духе западных корпоративных установок».
Такой потребительский подход к нашим двусторонним отношениям, и без того переживающим не лучшие времена, резко контрастирует с периодически поступающими из Подгорицы сигналами о заинтересованности в российско-черногорской нормализации, — добавили в МИД.
Выборы в черногорский парламент назначены на 30 августа.
Ранее, как писал NEWS.ru, Албания, Грузия, Исландия, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению Совета ЕС о продлении до 23 июня 2021 года антироссийских санкций, введённых Евросоюзом в рамках стратегии по непризнанию присоединения Россией Крыма.
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