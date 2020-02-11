Страны НАТО не в меньшей степени, чем Соединённые Штаты, несут ответственность за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.
В ответ на слова генсека организации Йенса Столтенберга, о том, что Альянс разрабатывает комплекс политических и военных мер в ответ на нарушение, с его точки зрения, договора российской стороной, дипломат предположил, что конкретика по данному вопросу будет известна в ближайшее время.
По его словам, Россия проследит за детализацией и согласованием планов НАТО, чтобы учесть их при стратегическом планировании и отреагировать соответствующим образом,
Как писал NEWS.ru, ранее министр обороны России Сергей Шойгу
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