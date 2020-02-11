https://static.news.ru/photo/ccb18a28-4caa-11ea-8c47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны НАТО не в меньшей степени, чем Соединённые Штаты, несут ответственность за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.

В ответ на слова генсека организации Йенса Столтенберга, о том, что Альянс разрабатывает комплекс политических и военных мер в ответ на нарушение, с его точки зрения, договора российской стороной, дипломат предположил, что конкретика по данному вопросу будет известна в ближайшее время.

По его словам, Россия проследит за детализацией и согласованием планов НАТО, чтобы учесть их при стратегическом планировании и отреагировать соответствующим образом, передаёт «Интерфакс».