https://static.news.ru/photo/d1e0564a-27f8-11ea-89b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Берлин попросил Москву о помощи в расследовании убийства бывшего члена террористических бандформирований на Северном Кавказе Зелимхана Хангошвили уже после того, как сотрудники российского посольства в ФРГ были высланы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По её словам, контакты между российскими и немецкими спецслужбами и полицией по делу боевика осуществлялись с конца августа 2019 года. Захарова подчеркнула, что и сам Берлин это признаёт.

Берлин направил официальный запрос Москве уже после необоснованного решения правительства ФРГ об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине, — цитирует дипломата ТАСС.

23 августа Хангошвили, от рук которого погибли по меньшей мере 98 человек, был убит. Уже в тот же день германским полицейским удалось задержать подозреваемого. По данным прокуратуры ФРГ, им оказался российский подданный. После этого Германия обвинила Россию в том, что содействие в расследовании оказывается не в полной мере и выслала двух российских дипломатов. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал Хангошвили «кровавым убийцей» и сообщил, что вопрос о его выдаче обсуждался на уровне спецслужб, но официальный запрос через прокуратуру Москва не направляла, так как получала отрицательный ответ.

Как писал NEWS.ru, ФСБ в 2012 году передала Федеральному ведомству по уголовным делам Германии список террористов, в котором было имя Зелимхана Хангошвили, убитого в Германии в августе 2019 года.