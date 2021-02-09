МИД РФ: за российской вакциной «Спутник V» выстроилась очередь из стран

https://static.news.ru/photo/9827ef22-6ac7-11eb-a4e5-96000091f725_660.jpg Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эффективность российской вакцины «Спутник V» от нового коронавируса — свершившийся факт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, за препаратом «очередь выстроилась» из разных государств.

Она добавила, что на Западе «не могут пережить», что РФ, первой создав подобное вещество, не стала говорить о каком-то своём доминировании в мировых делах и не спрятала лекарство, а предложила широкое международное сотрудничество по данному вопросу.

Вы видите, что эффективность российской вакцины — это уже факт свершившийся, о нём уже все говорят. Очередь выстроилась, ведь я не для красного словца это говорю, очередь выстроилась из стран во всём мире, всех континентов к нам с просьбой о взаимодействии по вопросу вакцины, — рассказала дипломат в эфире Первого канала.

Накануне Пакистан стал 22-й страной мира, где зарегистрирована российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. На данный момент она получила регистрацию в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Ливане, Мьянме, а также в Республике Сербской, являющейся частью Боснии и Герцеговины. Теперь этот список пополнил Пакистан, писал NEWS.ru.