МИД РФ: высылаемый консул собирал данные для репрессий на Украине

https://static.news.ru/photo/f4971974-a1b6-11eb-a1ec-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высылаемый из РФ киевский консул собирал информацию для подготовки политических преследований жителей Украины с двойным гражданством — РФ и Украины, заявили в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве считают, что дипломат хотел приобрести закрытые базы данных силовых структур РФ, содержащие персональные сведения о частных лицах.

Под эти категории (люди с двойным гражданством. — NEWS.ru) подпадает значительная часть населения Украины. Таким образом, покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов, — говорится на официальном сайте МИД РФ.

Принимая во внимание обстоятельства дела, отметили в МИД РФ, ведомство не рассматривает высылку российского дипломата из Киева в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные меры в отношении одного из сотрудников дипмиссии Украины в столице РФ.

Накануне в МИД Украины заявили, что провокационную ситуацию с консулом создала его знакомая, которая пыталась передать ему информацию, за которой он никогда не обращался. По версии ФСБ, дипломат интересовался закрытой базой автомобильных номеров, а также базами ФСБ и уголовных дел.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки никак не комментируют отъезд своего посла в РФ Джона Салливана, и это вызывает недоумение Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что в связи с этим американские СМИ обращаются за информацией в российское ведомство, что вызывает неудобства.

Салливану съездить домой посоветовал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он указал, что дипломату следует отправиться в Вашингтон и «провести там подробные, серьёзные консультации».