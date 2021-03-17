МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Украины в РФ

https://static.news.ru/photo/a56318bc-8712-11eb-bb4a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило вызвали в МИД РФ, чтобы выразить решительный протест в связи с провокацией против российских дипломатов. 16 марта у здания посольства РФ в Киеве были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и оскорбительными комментариями, также злоумышленники повредили служебные автомобили дипмиссии.

Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставлении гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента, — говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования инцидента, привлечения виновных к ответственности и недопущения проведения подобных акций впредь.

Как писал NEWS.ru, российские дипломаты не могут получить в США разрешения на продление пребывания в стране. Об этом рассказал генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров. По его словам, многие вынуждены возвращаться в Россию, при этом никто не направляется им на смену. Это оказывает негативное влияние на возможность российским дипломатам эффективно выполнять свои задачи.

Консул заметил, что Штаты не только затягивают с выдачей виз новым сотрудникам дипмиссий. Также американская сторона отказывается продлевать разрешения на пребывание в стране российским дипломатам, которые уже там находятся. Таким образом, если у кого-то из них возникнет необходимость выехать в Россию, вернуться в США они уже не смогут. По словам Захарова, генконсульство надеется на пересмотр Штатами своей позиции и на то, что возобновятся конструктивные переговоры по визовому вопросу.