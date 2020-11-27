МИД РФ выразил протест из-за нарушения границ эсминцем США

https://static.news.ru/photo/5442ce32-30d2-11eb-af6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ddg56

Из-за захода американского корабля USS John McCain в территориальные воды Российской Федерации в акватории Петра Великого Министерство иностранных дел заявляет решительный протест и расценивает этот инцидент как провокацию. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства на Смоленской площади.

В этой связи МИД РФ выражает решительный протест. Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка, — сказано в сообщении.

24 ноября американский эсминец USS John McCain нарушил водную границу РФ на два километра. Нарушение остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». Экипаж российского корабля предупредил по каналу связи, что протаранит John McCain, если эсминец немедленно не уйдёт в нейтральные воды. Этого оказалось достаточно, чтобы американские военные больше не пытались пересекать водную границу России.

В США при этом ответили, что USS John McCain проводил «операцию по обеспечению свободы судоходства в заливе Петра Великого». Вашингтон не признаёт наличие границы РФ в этом районе и не соглашается с заявлениями Москвы о том, что залив Петра Великого является исторической бухтой. СССР объявил этот залив частью своих территориальных вод в 1984 году.

Американский эсминец носит имя умершего в конце лета 2018 года сенатора от штата Аризона Джона Маккейна. Он скончался на 82-м году жизни от рака мозга. Политик являлся одним из самых ярых критиков Кремля и постоянно выступал за ужесточение антироссийских санкций.

Как сообщал NEWS.ru, читатели немецкого издания Welt прокомментировали публикацию об инциденте с заходом эсминца John McCain ВМС США в российские территориальные воды. Многие участники дискуссии сочли, что такие действия со стороны американского флота носят провокационный характер и могут привести к росту напряжённости между государствами.