МИД РФ: выход США из Договора по открытому небу повредит их союзникам

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Выход США из Договора по открытом небу негативно отразиться на союзниках Вашингтона в Европе. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Этот шаг не только ухудшит состояние стратегической стабильности и военной безопасности в Европе, но и нанесёт, очевидно, ущерб интересам самих союзников США, — цитирует дипломата ТАСС.

Он также отметил, что власти США официально о своём решении выйти из Договора Москву не уведомляли.

Белый дом сообщил международным партнёрам об отказе от дальнейшего участия в соглашении 21 мая. Решение администрация президента Дональда Трампа объяснила тем, что Россия не соблюдает свои обязательства.

Как ранее писал NEWS.ru, Трамп подписал документ о намерении США отказаться о Договора по открытому небу ещё осенью 2019 года. Экс-главы американского МИД и Пентагона назвали этот шаг ошибкой.