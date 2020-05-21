МИД РФ: выход США из Договора по открытому небу повредит их союзникам

Выход США из Договора по открытом небу негативно отразиться на союзниках Вашингтона в Европе. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
Этот шаг не только ухудшит состояние стратегической стабильности и военной безопасности в Европе, но и нанесёт, очевидно, ущерб интересам самих союзников США, — цитирует дипломата ТАСС.
Он также отметил, что власти США официально о своём решении выйти из Договора Москву не уведомляли.
Белый дом сообщил международным партнёрам об отказе от дальнейшего участия в соглашении 21 мая. Решение администрация президента Дональда Трампа объяснила тем, что Россия не соблюдает свои обязательства.
Как ранее писал NEWS.ru, Трамп подписал документ о намерении США отказаться о Договора по открытому небу ещё осенью 2019 года. Экс-главы американского МИД и Пентагона назвали этот шаг ошибкой.