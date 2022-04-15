МИД России включил в стоп-лист 13 ключевых политиков Британии

МИД России включил в российский «стоп-лист» ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей. Ведомство приняло такое решение в связи с беспрецедентными враждебными действиями Лондона, передаёт РИА Новости.

В связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц Российской Федерации, принято решение о включении в российский «стоп-лист» ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей, — сказано в сообщении МИД России.

В чёрный список попали премьер-министр Борис Джонсон, министр юстиции Доминик Рааб, руководство Минобороны — министр обороны Бен Уоллес и его заместитель Джеймс Хиппи, министр транспорта Грант Шаппс, глава МВД Прити Пател, глава Минфина Риши Сунак, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Картенг, министр цифровизации, культуры СМИ и спорта Надин Доррис, первый министр Шотландии Никола Стерджен, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и экс-премьер, депутат парламента Тереза Мэй.

В начале апреля Великобритания ввела дополнительные санкции в отношении России. В число лиц, подпадающих под ограничения, вошли предполагаемые дочери президента России Владимира Путина — Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. При этом отмечалось , что Лондон согласовал эти санкции со Штатами.

Позднее Лондон сообщил, что ожидает прибытия украинских солдат для их обучения управлению британской военной техникой. Накануне стало известно, что Британия передаст Киеву 120 единиц бронетехники, а также противокорабельные ракетные системы.