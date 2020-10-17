МИД РФ: визит Лаврова в Сербию в конце октября прорабатывается

https://static.news.ru/photo/77077afe-106f-11eb-8698-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прорабатывается возможность рабочего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в конце октября в Сербию. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Визиты в регион прорабатываются, — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Лавров может посетить Сербию, а также Боснию и Герцеговину с 27 по 29 октября.

NEWS.ru писал, что глава МИД РФ проведёт встречу с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бусич 19 октября, когда политик впервые приедет в Москву в новой должности. Во время переговоров будет затронут большой спектр вопросов по взаимодействию России и Совета Европы в различных областях.

Лавров планирует обратить внимание Пейчинович-Бусич на продолжение «системной дискриминации русского и русскоязычного населения Украины и стран Прибалтики», которая продолжается в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.