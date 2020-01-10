https://static.news.ru/photo/c195f4a0-33a8-11ea-9345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ввиду отсутствия оснований МИД России вернул украинской стороне ноту протеста против посещения президентом РФ Владимиром Путиным территории Крыма. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Эту ноту, как и другие обращения такого рода, МИД РФ вернул Украине без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста. Президент России и другие официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами поездки в субъекты Российской Федерации, что относится и к Республике Крым, и к городу федерального значения Севастополю, — заявили в МИД РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, российские политики прокомментировали заявление посольства США на Украине по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным Крыма, в котором выражалась поддержка позиции Киева. По словам российской стороны, Вашингтон снова занимается сотрясанием воздуха.