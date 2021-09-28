МИД РФ: в ФРГ не отрицают, что дипломаты финансировали проекты Навального

Германия не отрицает того, что российские сотрудники посольства ФРГ в Москве перечисляли денежные средства структурам, связанным с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что проекты Навального поддерживали финансами со стороны сотрудников посольств иностранных государств. Для этого дипведомства нанимали на работу российских граждан и платили им, а те, в свою очередь, перечисляли полученные средства соответствующим структурам. По словам Захаровой, больше всего «донатов» приходило от представителей посольств США и ФРГ.

Тяпкин отметил , что вопрос финансирования структур Навального поднимался и комментировался публично по официальным каналам.

Показательно, что немецкие контрагенты не оспаривают факт перечисления российскими сотрудниками посольства ФРГ в Москве денег структурам, связанным с Алексеем Навальным, но отрицают при этом, что это делалось ими по указанию «сверху» в рамках их служебной деятельности, — сказал дипломат.

Он также сообщил, что Берлин выразил недовольство в связи с обнародованием персональных данных сотрудников.

Но МИД России не отвечает за действия СМИ и гражданских активистов, опубликовавших расследование об источниках финансирования организации, брендом которой является упомянутый блогер, — резюмировал Олег Тяпкин.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил дело в отношении оппозиционера Алексея Навального о создании экстремистского сообщества. Фигурантами также стали экс-директор ФБК* Иван Жданов и экс-глава сети штабов Навального** Леонид Волков.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан властями иноагентом и запрещённой экстремистской организации.

** Штабы Навального признаны властями запрещённой экстремистской организацией.