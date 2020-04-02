МИД РФ уверен в поддержке США в случае необходимости

https://static.news.ru/photo/55d404a6-74d4-11ea-86cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители российского МИД заявили о полной уверенности в поддержке США в случае необходимости.

Ранее в Нью-Йорк был отправлен российский самолёт Ан-124 с гуманитарным грузом. На его борту находилось необходимое для спасения американцев оборудование. В частности, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что ни одно государство в мире не способно справиться с коронавирусом без поддержки со стороны.

NEWS.ru писал ранее, что в США зарегистрировано наибольшее число смертей за день с момента вспышки коронавируса нового типа в Китае.