МИД РФ уверен в поддержке США в случае необходимости

Представители российского МИД заявили о полной уверенности в поддержке США в случае необходимости.
Ранее в Нью-Йорк был отправлен российский самолёт Ан-124 с гуманитарным грузом. На его борту находилось необходимое для спасения американцев оборудование. В частности, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что ни одно государство в мире не способно справиться с коронавирусом без поддержки со стороны.
NEWS.ru писал ранее, что в США зарегистрировано наибольшее число смертей за день с момента вспышки коронавируса нового типа в Китае.
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