МИД РФ указал властям Франции на нарушения гражданских прав и свобод

https://static.news.ru/photo/c3516d5e-357a-11eb-9fa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/Global Look Press

Права человека во Франции всё чаще ограничивают под предлогом интересов нацбезопасности, рассказала во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По предварительным данным, за время проведения в 2018-2019 годах манифестаций «жёлтых жилетов» около 2,5 тысяч граждан получили травмы, по митингующим силовики выпустили около 14 тысяч резиновых пуль, суды вынесли почти 2 тысячи обвинительных вердиктов.

Несмотря на то, что защита прав человека традиционно декларируется французскими властями в качестве одного из ключевых приоритетов политики государства, в последнее время всё чаще во Франции прибегают к ограничению гражданских прав и свобод, объясняя это интересами национальной безопасности, — цитирует дипломата ТАСС.

Парламентское большинство во Франции предлагает скорректировать текст статьи 24 законопроекта «О глобальной безопасности», которая касается порядка проведения фото- и видеосъёмки сотрудников правоохранительных органов. Инициатива вызвала массовое недовольство в стране.

24 ноября Нацсобрание приняло в первом чтении законопроект «О глобальной безопасности», 24-я статья которого предусматривает наказание до года тюрьмы за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского или жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».

Против новой правовой нормы совместно выступили оппозиционные политики и журналистские профсоюзы. 28 ноября в 70 городах Франции прошли акции протеста, участники которых требовали отмены 24-й статьи. В Париже манифестации перетекли в столкновения с полицией. В общей сложности в протестах приняли участие более 130 тысяч человек, передавал NEWS.ru.