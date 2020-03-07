Турецкий телеканал неправильно интерпретировал слова главы российского МИД Сергея Лаврова в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ресурс YoITV опубликовал видео, в субтитрах которого были приведены слова: I love you Tayyip (Я люблю тебя, Тайип)
В опубликованном видео отчетливо слышно как Министр говорит «I love your tie» (Мне нравится ваш галстук. - NEWS.ru), — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
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Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на новую «рекламу» ФБР. Бюро использовало кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», на котором запечатлён Владимир Высоцкий в образе Глеба Жеглова.
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