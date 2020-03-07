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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на публикации в СМИ о слежке со стороны властей США за ним в ближневосточных странах. По словам политического деятеля, американцы пытаются уличить его в организации бизнеса за рубежом.

Глава республики заявил, что у него нет даже зарубежных счетов, а все доходы от конного спорта в ОАЭ уходят на оплату работы персонала. Однако недавно политик продал половину скакунов. Деньги...