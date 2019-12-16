https://static.news.ru/photo/c4cb8a34-203b-11ea-9289-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России выразило удивление тем фактом, что эксперты Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине в своём докладе за период с 16 августа 2019 года по 15 ноября 2019 года высказывают доверие парламентариям Украины, обещающим выплаты пенсий всем украинским гражданам. По данным российских дипломатов, подобный механизм до сих пор не создан.

В МИДе разделяют озабоченность организации нарушением прав человека на территории страны и обеспокоенность проведением судов по событиям в Одессе в мае 2014 года. Кроме того, там отметили неготовность Киева обеспечивать права языковых меньшинств.

Вновь вынуждены напомнить, что в мандат Наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах. Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации, и очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад по Украине является неправомерной, — отмечается на сайте ведомства.

Также в министерстве вызвали недоумение оценки итогов обмена пленными. Дипломаты отрицают информацию о жестоком обращении с украинцами со стороны сотрудников ФСБ.

Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что украинская сторона изменила свой подход к переговорам с Россией. Как говорит Захарова, украинские переговорщики стали учитывать интересы различных сегментов общества и изменили тональность своих высказываний, оперируя больше правовыми терминами.