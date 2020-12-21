МИД: РФ так и не получила от ОЗХО чётких ответов на запросы по Навальному

https://static.news.ru/photo/c8b9abf0-43ba-11eb-ae53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва направила запрос на оказание технического содействия в Организацию по запрещению химического оружия 1 октября, но вразумительного ответа не получила до сих пор. Об этом заявили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что предлогом стало отсутствие согласия германского правительства на полноформатное взаимодействие экспертов ОЗХО с российскими профильными специалистами для прояснения обстоятельств заявленного Берлином «отравления» блогера.

Привлечь экспертизу ОЗХО к проводимым российскими правоохранительными органами процессуальным действиям в рамках доследственной проверки мы собирались для того, чтобы всё же прояснить главные вопросы: где, каким образом и при каких обстоятельствах в биоматериалах блогера появились обнаруженные за пределами Российской Федерации химические вещества, которые властями ФРГ, Франции и Швеции, а также Техническим секретариатом ОЗХО были «безошибочно» отнесены к группе химсоединений, по политическим мотивам именуемых на Западе «Новичками», — заявили в МИД РФ.

В сообщении отмечается, что Москва не раз обращалась за техническим содействием в расследовании инцидента с Навальным со стороны ФРГ, Франции и Швеции, но эти страны «фактически проигнорировали свои обязательства по оказанию России по линии правоохранительных органов и других специализированных структур правовой помощи».

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Сам Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию. По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году. Расследование провела группа Bellingcat совместно с изданием Insider, а команда Навального подключилась к нему уже на финальном этапе.

Как сообщал NEWS.ru, ранее депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов и Евгений Ступин направили руководителю Следственного комитета России заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту отравления оппозиционного политика Алексея Навального.