МИД РФ: страны используют угрозу «русских хакеров» в политических целях

Страны, обвиняющие России в кибератаках и не желающие пользоваться официальными каналами для обсуждения своих озабоченностей, используют угрозу русских хакеров в политических целях. Об этом в ходе заседания Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) заявил заместитель главы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимир Шин.

Он подчеркнул , что РФ обеспокоена использованием некоторыми государствами тактики публичного и необоснованного присвоения ответственности за киберинциденты.

Мы делаем вывод, что те страны, которые обвиняют Россию во всех смертных грехах, но при этом не хотят работать по официальным каналам, на самом деле не заинтересованы в реальном взаимодействии, а лишь используют мнимую угрозу русских хакеров в политических целях, — отметил Шин.

Он также рассказал, что за два дня заседания некоторые делегаты предпринимали попытки закрепить за государством «образ нарушителя правил поведения и норм международного права». При этом никаких доказательств нарушений не приводилось.

По мнению Шина, назрел серьёзный разговор о том, какие доказательства государства должны предъявлять другим странам в качестве доказательств в противоправной деятельности.

Выработка конкретных, согласованных на международном уровне ответов на эти вопросы способствовала бы урегулированию возможных межгосударственных противоречий и конфликтов мирными дипломатическими средствами, — резюмировал дипломат.

Ранее Министерство юстиции США заявило, что четыре россиянина обвиняются в участии в хакерских атаках на мировой энергетический сектор. Киберпреступления, в которых их обвиняют, были совершены в период с 2012 по 2018 год.

Также сообщалось, что проводимые в США разработки вакцин от коронавируса в течение 2021 года неоднократно подвергались кибератакам со стороны ряда стран, в том числе России. Об этом говорится в отчёте американского Минюста. При этом конкретных фактов, подтверждающих эти обвинения, документ не содержит.