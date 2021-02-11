МИД РФ: США провоцируют раскачивание ситуации в России

https://static.news.ru/photo/ab057abe-6c71-11eb-94d6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявления представителей Соединённых Штатов Америки о якобы ущемлении прав граждан на свободу собраний в РФ — провокация для раскачки обстановки в России, подобные попытки провалятся, рассказали в МИД РФ. Накануне ведомство обвинило Европейский союз и НАТО в открытом вмешательстве в дела России поддержкой протестных настроений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат пояснила, что это происходит в контексте так называемого дела Алексея Навального. По её словам, речь идёт об очередной фазе попытки влияния путём оказания расшатывания внутриполитических процессов и, соответственно, мобилизации санкционных же настроений. Она добавила, что Москва предоставит международным организациям информацию о поддержке подобных шествий в РФ из-за рубежа.

Публичные акции, которые имели место 23 и 30 января в Москве и Санкт-Петербурге, не были согласованы с органами исполнительной власти этих субъектов РФ <...>. Соответственно, и участники, в том числе и иностранные дипломаты, консульские должностные лица прекрасно понимали, что идут на нарушение законов государства пребывания. Был нарушен и запрет на проведение публичных мероприятий, временно введённый в связи с пандемией, — цитирует ТАСС Захарову.

Между тем в посольстве США в Москве заявили, что Штаты никоим образом не вовлечены в организацию протестов в России. В дипмиссии считают, что подобные обвинения направлены на отвлечение внимания общественности от прав россиян на выражение своего мнения.

Участие в несанкционированных акциях влечёт ответственность вплоть до уголовной. Призывы к массовым беспорядкам — уголовное преступление, за которое можно лишиться свободы, предупредили в Следственном комитете (СК). Аналогичное предостережение обнародовала Генеральная прокуратура. С призывом воздержаться от уличных протестов выступили и в МВД.

Ранее глава сети региональных штабов осуждённого оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, объявленный в межгосударственный розыск, призвал россиян провести мирную акцию во дворах своих домов. Он предложил гражданам вечером 14 февраля одновременно зажечь фонарики.

Кроме того, 23 февраля массовые акции намеревались провести в Москве Либертарианская партия и КПРФ. Первые — в поддержку Навального, вторые — в честь 103-й годовщины Красной армии, «за социализм и против политических репрессий». Однако столичные власти мероприятия не согласовали. В итоге либертарианцы заявили, что отказалась от планов, а в стане коммунистов заявили, что готовы провести акцию вопреки запрету, писал NEWS.ru.