https://static.news.ru/photo/b0af708c-e10d-11e9-a027-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Введение Соединёнными Штатами санкций за помощь, которую Россия оказывает властям Сирии в борьбе с бандформированиями, говорит о том, что Америка открыто встала на сторону террористов.
Объявлено, что санкции должны стать наказанием за организацию поставок авиационного топлива для российских сил в Сирии. Поскольку Воздушно-космические силы России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам помощь в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов, — цитирует РИА Новости заявление МИД РФ.
Ранее News.ru писал, что Вашингтон внёс в чёрные списки пять судов, одну фирму и трёх физических лиц за поставки топлива российским военным в Сирии. Соответствующую информацию распространил Минфин США. Американская администрация ввела санкции в отношении базирующейся в Москве компании Maritime Assistance, которая является «подставной» структурой «Совфрахта», а также её сотрудников Ильи Логинова, Ивана Окорокова и Карена Степаняна. Кроме этого, в санкционный список внесены суда «Пассат», «Сиг», «Судак», «Язь» и ОТ-2077.