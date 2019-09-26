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Президент РФ Владимир Путин пока не принял решения относительно своей возможной поездки на похороны экс-президента Франции Жака Ширака. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Насколько нам известно, наши французские коллеги именно сегодня занимаются обсуждением деталей прощания и так далее. Пока нет чёткого порядка, он появится позже в течение дня. В зависимости от этого будет...