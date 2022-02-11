МИД РФ: ситуация вокруг Украины нагнетается из-за сговора Запада и СМИ

Российский МИД заявил, что власти западных стран и СМИ, вероятно, сговорились для усиления напряжённости ситуации вокруг Украины. Информационная война против России ведётся, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий, отмечается в сообщении на сайте МИД.

Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряжённости вокруг Украины путём массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, — считают российские дипломаты.

В ведомстве обратили внимание на позицию политиков Запада по обширной дезинформации против России.

Они всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым, по сути, подтверждая свою причастность к фейкам и вбросам, — считают в МИД.

Ранее стало известно, что агентство Bloomberg, прежде ошибочно сообщившее о «вторжении» России на Украину, заявило: «нападение» состоится 15 февраля. Источником данной информации названы «чиновники», но не сказано, каких стран, не приводятся их фамилии и должности. Других доказательств достоверности информации не приводится.