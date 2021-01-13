МИД РФ счёл пустым требование Польши вернуть обломки лайнера Качиньского

https://static.news.ru/photo/25242408-5575-11eb-8984-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikimedia.org

Заявления польских властей по поводу якобы бессрочного удержания Москвой обломков разбившегося в 2010 году под Смоленском самолёта президента республики Леха Качиньского и требование вернуть их обратно являются абсолютно беспочвенными, рассказал журналистам директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

По его словам, международная практика расследования крушений воздушных судов предполагает передачу вещественных доказательств только после завершения всех необходимых процедур. А они ещё не закончены в РФ, пишет РИА Новости.

МИД России и иные профильные ведомства уже неоднократно заявляли, что до момента завершения в России следственных действий, которые проводятся в том числе на основании всё новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения вещественные доказательства должны находиться на территории Российской Федерации, — отметил дипломат.

Он добавил, что Генпрокуратура РФ (ГП РФ) до сих пор не получила от Польши ответа на запрос о стенограмме разговора президента Польши Леха Качиньского перед авиакатастрофой под Смоленском в 2010 году. Материалы о фактах беседы погибшего политика публиковали польские СМИ. По их информации, Качиньский связывался со своим братом Ярославом по спутниковому телефону накануне трагедии, причём «затрагивался один из аспектов осуществления полёта». Запись разговора включили в материалы польского уголовного дела.

Самолёт польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли находящиеся на борту 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году установил, что причиной крушения стали действия экипажа, который не стал уходить на запасной аэродром. Также авиакатастрофа стала возможной из-за недостатков в обеспечении полёта и подготовке экипажа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве удивлены реакции польской стороны на запрос Генпрокуратуры РФ о телефонном разговоре президента Польши Леха Качиньского с братом Ярославом незадолго до крушения самолёта Ту-154 в Смоленске. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.