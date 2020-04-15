МИД РФ считает, что отказ CША финансировать ВОЗ является «ударом под дых»

https://static.news.ru/photo/1577659e-7f40-11ea-b8bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США повели себя недостойно, когда лишили финансирования Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что в настоящий момент на кону стоят жизни людей и всем государствам мира требуется помощь в сдерживании коронавирусной инфекции. Рябков считает, что сейчас несвоевременно ставить вопросы на тему того, правильно действует ВОЗ или нет.

А уж действовать, как действует Вашингтон, приостанавливая финансирование, — это по большому счёту удар под дых. Это недостойный приём, — считает дипломат.

Рябков подчеркнул, что организация имеет возможность проанализировать всю совокупность данных, а также дать необходимые рекомендации по борьбе с пандемией, передаёт журнал «Международная жизнь».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. Он считает, что организация скрывала данные о распространении коронавируса.

NEWS.ru писал, что представители организации выразили сожаление по поводу решения США. Они подчеркнули, что изучают, какой эффект окажет прекращение финансирования со стороны США, а также работают со своими финансовыми партнёрами, чтобы восполнить потери.

Всего в мире коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 126 тысяч умерли, более 493 тысяч излечились.