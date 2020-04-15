МИД РФ считает, что отказ CША финансировать ВОЗ является «ударом под дых»

США повели себя недостойно, когда лишили финансирования Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Он напомнил, что в настоящий момент на кону стоят жизни людей и всем государствам мира требуется помощь в сдерживании коронавирусной инфекции. Рябков считает, что сейчас несвоевременно ставить вопросы на тему того, правильно действует ВОЗ или нет.
А уж действовать, как действует Вашингтон, приостанавливая финансирование, — это по большому счёту удар под дых. Это недостойный приём, — считает дипломат.
Рябков подчеркнул, что организация имеет возможность проанализировать всю совокупность данных, а также дать необходимые рекомендации по борьбе с пандемией,
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. Он считает, что организация скрывала данные о распространении коронавируса.
NEWS.ru писал, что представители организации выразили сожаление по поводу решения США. Они подчеркнули, что изучают, какой эффект окажет прекращение финансирования со стороны США, а также работают со своими финансовыми партнёрами, чтобы восполнить потери.
Всего в мире коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 126 тысяч умерли, более 493 тысяч излечились.
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