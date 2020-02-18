https://static.news.ru/photo/332fce8e-527f-11ea-935a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Российский МИД прокомментировал введение новых санкций со стороны США. Они показывают неспособность американской стороны победить отечественные предприятия в честной борьбе.

8 февраля Вашингтон пошел на очередное расширение санкционного нажима на российские структуры. Нередко за подобным использованием властями США своих административных ресурсов, помимо мнимых «геополитических целей», стоит банальное желание создать преимущества для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции с российскими производителями на мировых рынках, — приводит комментарий ведомства ТАСС.

NEWS.ru сообщал ранее, что МИД России обвинил Украину и ЕС в дискриминации жителей Донбасса. Причиной стало решение не признавать выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям российские паспорта.