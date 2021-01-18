МИД РФ: Россия вышлет двух сотрудников посольства Нидерландов

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Россия высылает двух сотрудников посольства Нидерландов. Об этом заявили в МИД России.

В российское внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный в делах Королевства Нидерланды в России Йост Рейнтьес. Ему был заявлен решительный протест после высылки двух российских дипломатов из Гааги в декабре прошлого года.

Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, — говорится в заявлении ведомства.

В МИД РФ считают, что высылка российских дипломатов показывает отсутствие здравого смысла в голландских властных кругах, у политиков нет понимания реальных проблем в отношениях России и Нидерландов, они преднамеренно подрывают их основы.

Москва решила выслать двух сотрудников посольства Нидерландов, руководствуясь принципом взаимности. Они должны уехать из России в течение двух недель.

В декабре 2020 года два российских дипломата были объявлены властями Нидерландов персонами нон грата. Утверждалось, что они занимались шпионажем, а их дипломатический статус был прикрытием, будто бы дипломаты на самом деле являлись офицерами Службы внешней разведки.

Как писал NEWS.ru, власти Колумбии выслали двух российских дипломатов, которые провели в стране более двух лет. Александр Паристов и Александр Белоусов якобы вели вербовку информаторов в городе Кали. При этом они занимались не только военным, но и экономическим шпионажем, утверждает газета Tiempo. МИД РФ неоднократно называл обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными.